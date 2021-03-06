Президент Нигерии сделал прививку от коронавируса

ПРЕТОРИЯ, 6 марта. /ТАСС/. Президент Нигерии Мухаммаду Бухари получил в субботу прививку от коронавируса средством AstraZeneca. Вакцинация главы государства транслировалась в прямом телевизионном эфире.

"С тем, чтобы показать свою уверенность в безопасности и эффективности вакцины, я сделал сейчас прививку и призываю всех нигерийцев последовать моему примеру для защиты от коронавируса", - заявил Мухаммаду Бухари. Одновременно прививку сделал вице-президент Нигерии Йеми Осинбаджо.

Массовая вакцинация населения Нигерии была начата 5 марта с сотрудников системы национального здравоохранения. Используется вакцина компании AstraZeneca, первая партия которой в количестве 3,92 млн доз прибыла в Нигерию 2 марта. Она доставлена в рамках программы COVAX, призванной обеспечить развивающимся странам доступ к вакцинам от COVID-19. Правительство Нигерии поставило цель вакцинировать от коронавируса в течение ближайших двух лет 109 млн жителей, или половину населения страны.

Созданная при участии Всемирной организации здравоохранения программа COVAX призвана поддерживать создание производственных мощностей и проводить закупки вакцин от коронавируса. Согласно ее условиям, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, облегчая к ним доступ развивающихся государств. Программа позволит 92 странам мира получить вакцину на льготных условиях. Ожидается, что государства Африки получат через COVAX на безвозмездной основе 600 млн доз вакцины от коронавируса.

На текущий день в Нигерии выявлен 157 671 инфицированный новым коронавирусом, 1 951 человек умер. Среди стран Африки южнее Сахары Нигерия по данным показателям занимает третью позицию после ЮАР и Эфиопии.