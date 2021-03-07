Армия Ливана не позволила демонстрантам приблизиться к президентскому дворцу

БЕЙРУТ, 7 марта. /ТАСС/. Механизированные патрули ливанской армии блокировали в субботу проезды к президентскому дворцу Баабда, преградив путь колонне демонстрантов на мотоциклах. Как сообщил корреспонденту ТАСС один из очевидцев, "большая группа активистов движения протеста была остановлена солдатами и не смогла приблизиться к дворцу". По его словам, эта акция была проведена в рамках прозвучавших призывов оппозиции к отставке главы республики Мишеля Ауна.

Ранее протестующие перекрыли в Бейруте основные проспекты, эстакады и туннели, выразив таким образом свое негодование по поводу рекордного падения обменного курса национальной валюты - с 8 тыс. до 10 700 ливанских фунтов за один доллар. Обвал национальной денежной единицы повлек за собой рост цен на продовольствие, бензин и товары первой необходимости, что вызвало волнения по всему Ливану.

Координационный совет протестного движения выступил в субботу с призывом к развертыванию кампании всеобщего гражданского неповиновения, однако основные политические силы и профсоюзы пока не отреагировали на эту инициативу. В свою очередь лидер христианской партии Катаиб Сами Жмайель потребовал от депутатов однопалатного парламента Ливана сложить с себя полномочия, открыв путь досрочным всеобщим выборам. "Ни президент, ни парламентское большинство не смогли справиться с кризисом и спасти страну от коллапса, теперь народ должен избрать новое руководство Ливана", - заявил он телеканалу Al Hadath.

По сведениям новостного портала El Nashra, за сутки в ряде районов страны имели место столкновения между демонстрантами, принадлежащими к разным политическим лагерям. Так, в Шуэйфате под Бейрутом в стычках с применением огнестрельного оружия были ранены восемь человек, еще несколько активистов пострадали, получив ножевые ранения в Джие и Хальде к югу от столицы.