В Минэнерго Белоруссии назвали дезинформацией сообщения о сбоях на БелАЭС

МИНСК, 7 марта. /ТАСС/. Система охлаждения реактора первого энергоблока Белорусской атомной электростанции функционирует в штатном режиме, а сообщения о сбоях в ее работе, которую распространяют отдельные Telegram-каналы, не соответствуют действительности. Об этом в воскресенье сообщили в Минэнерго республики.

"Информация о сбоях в работе системы охлаждения реактора первого энергоблока БелАЭС, появившаяся в некоторых Telegram-каналах, не соответствует действительности, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. - Система функционирует в штатном режиме".

В Минэнерго отметили, что на первом энергоблоке идут регламентные работы и испытания в рамках этапа опытно-промышленной эксплуатации. Радиационный фон в районе станции не превышает норму.

Строительство АЭС в Белоруссии идет по типовому российскому проекту нового поколения "три плюс" АЭС-2006. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в корпорацию "Росатом"). В ноябре 2020 года первый энергоблок БелАЭС был подключен к объединенной энергосистеме страны, а с 22 декабря получено разрешение на его опытно-промышленную эксплуатацию. Это финальная и самая продолжительная проверка энергоблока перед вводом в работу, в ходе которой предусмотрены технологические остановки блока. Приемка первого энергоблока Белорусской АЭС в эксплуатацию планируется в апреле-мае.