СМИ: в Сенегале в беспорядках погибли семь человек

ПРЕТОРИЯ, 7 марта. /ТАСС/. По меньшей мере семь человек погибли в Сенегале в беспорядках, продолжающихся в стране после ареста в среду одного из лидеров оппозиции Усмана Сонко. Об этом сообщил в воскресенье сенегальский новостной портал Seneweb.

В южном городе Диаобе в субботу был застрелен 17-летний юноша, когда толпа молодежи громила правительственные здания. В городе также сожжен полицейский участок. Всего по стране протестующие 6 марта разгромили шесть полицейских участков.

Крупные демонстрации с требованием немедленного освобождения Сонко проходят с 3 марта в крупнейших городах Сенегала, включая столицу Дакар. Они сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией, которая в ответ применяет слезоточивый газ и шумовые гранаты. В ряды протестующих проникают мародеры. Нападениям подвергаются магазины, здания судов, газет, телекомпаний. Повсеместно демонстранты жгут машины. Портал отмечает, что столь крупных беспорядков в Сенегале не было за последние несколько десятилетий.

Сонко был задержан 3 марта за нарушение общественного порядка во время следования в суд, где должен был пройти опрос свидетелей и самого политика в связи с обвинениями в его адрес в изнасиловании. Срок его задержания истекает в воскресенье, а 8 марта оппозиционер должен явиться в суд. Оппозиция призвала своих сторонников провести начиная с ближайшего понедельника три дня протестов.

Политик является депутатом и лидером созданной в 2014 году партии "Патриоты Сенегала за труд, этику и братство". Он участвовал в 2019 году в президентских выборах и занял третье место с 16% голосов. Сонко утверждает, что нынешние судебные преследования имеют целью не допустить его до следующих президентских выборов.