FT: Германия предложила ЕС активнее работать с Россией по борьбе с изменением климата

ЛОНДОН, 7 марта. /ТАСС/. Власти ФРГ предлагают Евросоюзу сосредоточиться на укреплении связей с Россией в сфере борьбы с изменением климата. Как сообщила в воскресенье на своем сайте газета Financial Times, данное предложение вместе с рядом других содержится в неформальном документе без даты и подписи, которые обычно используются странами ЕС для ознакомления других членов сообщества с потенциально спорными инициативами.

Издание, ознакомившееся с содержанием документа, сообщает, что в нем предлагается начать европейско-американские консультации на высоком уровне для обсуждения российской тематики, а также учредить фонд для финансирования проектов неправительственных организаций, осуществляемых в РФ, странах программы "Восточное партнерство" и самом Евросоюзе. Авторы документа рекомендуют "создать структурированную, конкретную и детальную стратегию вовлечения России в многосторонние усилия, направленные на борьбу с изменением климата", и предложить Москве укреплять партнерство в этой сфере в выбранный Евросоюзом момент. Отмечается, что пока эта тема не является для РФ приоритетной, однако ее актуальность растет.

"Хотя фундаментальное изменение внешней политики России в ближайшей перспективе представляется маловероятным, регулирование наших сложных отношений с Россией должно оставаться ключевым направлением политики Евросоюза, - говорится в тексте предложения. - При этом Евросоюз должен энергично использовать возможности подталкивать Россию к тому, чтобы брать на себя больше ответственности в таких значимых для мирового блага вопросах, как обеспечение безопасности, разрешение конфликтов, климат, охрана окружающей среды, здравоохранение, торговля и миграция".

В тексте подчеркивается, что ЕС "жизненно заинтересован" в стабильных и предсказуемых отношениях с РФ в связи с ее ключевой ролью во многих областях мировой политики. Авторы инициативы видят возможности для сотрудничества с Москвой в урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, решении экологических проблем, в сферах водородной энергетики и цифровизации, а также по линии Евразийского экономического союза.