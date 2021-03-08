СМИ: власти Индии считают, что за взрывом у посольства Израиля в Нью-Дели стоял Иран

ТАСС, 8 марта. Силы "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) стояли за взрывом у посольства Израиля в Нью-Дели, который произошел в январе. К такому выводу пришли контртеррористические ведомства Индии в ходе расследования, сообщила в понедельник со ссылкой на источники газета The Hindustan Times.

Как утверждают эксперты, Иран якобы спланировал теракт, а реализовали план представители местного шиитского объединения.

"Тот факт, что бомба была небольшой мощности, что человеческих жертв не планировалось, вероятно, был обусловлен нежеланием иранцев портить отношения с дружественной страной - Индией", - приводит издание слова индийского эксперта в сфере противодействия терроризму.

Как отмечает газета, на месте происшествия было обнаружено письмо, адресованное послу Израиля в Индии. В нем автор послания называет дипломата террористом. Экспертиза показала, что письмо написал иранец, сообщает издание.

Взрыв у израильского диппредставительства прогремел в центре Нью-Дели 29 января. Никто не пострадал.