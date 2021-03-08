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Байден назвал историческим визит Папы Римского в Ирак

Франциск стал первым главой Римско-католической церкви, посетившим страну

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден отметил роль Папы Римского Франциска в укреплении межконфессионального взаимопонимания. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении главы Белого дома в связи с состоявшимся 5-7 марта визитом главы Римско-католической церкви в Ирак.

"Визит Папы Римского Франциска стал историческим. Как сказал сам Папа, это стало важным посланием о том, что "братство прочнее братоубийства, надежда сильнее смерти, а мир сильнее войны", - отмечается в тексте.

"Я поздравляю правительство и народ Ирака с тем, какую заботу они вложили в организацию этого визита. Продолжаю восхищаться приверженностью Папы Римского обеспечению религиозной терпимости, общих связей человечества и межконфессионального взаимопонимания", - сказал Байден.

Франциск стал первым главой Римско-католической церкви, посетившим Ирак.

Теги
Франциск (Папа Римский)СШАИракБайден, Джозеф (Джо)
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