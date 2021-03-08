В Мьянме отозвали лицензии у пяти независимых СМИ

БАНГКОК, 8 марта. /ТАСС/. Министерство информации Мьянмы под руководством захвативших в стране власть военных отозвало лицензии у пяти независимых СМИ. Об этом сообщило в понедельник издание The Irrawaddy со ссылкой государственное телевидение республики.

По его данным, речь идет об отзыве лицензий у Mizzima, Myanmar Now, 7 Day TV, DVB и Khit Thit Media.

Согласно информации Ассоциации помощи политическим заключенным в Мьянме, после прихода к власти военных были задержаны 1 857 человек. На данный момент 1 538 задержанных все еще находятся под стражей, включая трех людей, приговоренных к тюремным срокам. По состоянию на 8 марта порядка 60 человек погибли в результате действий сил безопасности.

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, включая президента Вин Мьина и государственного советника Аун Сан Су Чжи. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные сформировали новый кабинет министров. Жители республики с начала февраля выходят на антивоенные протесты, которые строго пресекаются силами безопасности.