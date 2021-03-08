Посол Мьянмы в Великобритании призвал освободить арестованных членов руководства страны

ЛОНДОН, 8 марта. /ТАСС/. Посол Мьянмы в Великобритании Чжо Зо Мин заявил, что сохраняет верность государственному советнику Аун Сан Су Чжи, арестованной после военного переворота в стране, и призывает к ее освобождению. Заявление посла было в понедельник опубликовано на сайте диппредставительства.

"Посол является дипломатом и поэтому выбирает путь дипломатии. Нынешний кризис [в Мьянме] может быть разрешен только за столом переговоров. Мы просим освободить государственного советника Аун Сан Су Чжи и президента Вин Мьина", - говорится в заявлении Чжо Зо Мина. Посол подчеркнул, что по-прежнему будет получать указания только от госсоветника Аун Сан Су Чжи. Отмечается также, что посольство Мьянмы в Лондоне продолжит работать в обычном режиме.

Заявление было сделано после состоявшейся в понедельник встречи посла с главой МИД Соединенного Королевства Домиником Раабом. Сразу после публикации заявления посла документ о встрече распространил МИД Великобритании.

"Я отдаю должное мужеству и патриотизму, которые проявил посол Мьянмы Чжо Зо Мин, призвав отпустить на свободу государственного советника Аун Сан Су Чжи и президента Вин Мьина и уважать результаты выборов 2020 года, - заявил Рааб, слова которого приводятся в коммюнике Форин оффиса. - Военный режим должен прекратить жестокие репрессии и восстановить демократию".

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, включая президента и государственного советника. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные сформировали новый кабинет министров. Жители республики с начала февраля выходят на антивоенные протесты, которые строго пресекаются силами безопасности.