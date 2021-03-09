В Космических силах США обеспокоены возможностями России и КНР в околоземном пространстве

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Возможности, которыми располагают в космическом пространстве Россия и Китай, вызывают опасения у американской стороны. Об этом заявил командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд в опубликованном в понедельник интервью газете The New York Times.

Говоря о том, какое значение имеет использование космических систем для США, он отметил: "Противники понимают, как это важно, и развивают возможности с тем, чтобы лишить нас доступа". "Подумайте о лазерах, которые могут ослепить или нарушить работу наших систем", - продолжил Реймонд. Он также утверждал, что "и у Китая, и у России есть ряд лазерных установок различной мощности". По версии американского генерала, их предназначение заключается в следующем: "С Земли уничтожить, повредить или помешать нам использовать спутники".

Кроме того, он выступил с утверждением, что КНР и РФ располагают противоспутниковыми ракетами и другими системами. "У обоих государств есть возможности на орбите, которые вызывают беспокойство. Все эти угрозы имеются на данный момент. Мы говорим не о том, что произойдет в будущем", - сказал военачальник.

Он также озвучил версию, согласно которой российская сторона якобы применяла спутник, предназначенный "для уничтожения спутников США на низкой околоземной орбите". Как считает Реймонд, у Китая тоже имеется "спутник, у которого есть роботизированная рука" для воздействия на другие аппараты.

В декабре 2020 года Пентагон обвинил Россию в проведении испытания противоспутниковой ракеты прямого перехвата. В апреле 2020 года США выступили с аналогичным заявлением. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда назвала слова Реймонда "инициированной Вашингтоном целенаправленной кампанией по дискредитации российской космической деятельности и мирных инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве". Она также подтвердила готовность Москвы обсуждать космическую деятельность с участием представителей заинтересованных ведомств и организаций обеих сторон.