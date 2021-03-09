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Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы посетит Россию 15-16 марта

Другие подробности не приводятся

ПАРИЖ, 9 марта. /ТАСС/. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс посетит с рабочим визитом Москву 15-16 марта, говорится в размещенном на сайте ассамблеи графике.

"Председатель Ассамблеи: 15 и 16 марта - рабочий визит в Москву", - сообщила организация, не приведя других подробностей.

Как сообщил ранее ТАСС постоянный представитель РФ при СЕ посол Иван Солтановский, Дамс, посетивший в декабре прошлого года Москву с кратким визитом, собирается вернуться в Россию в ближайшем будущем.

Теги
РоссияДамс, Хендрик
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