Премьер Эстонии заявила, что не видит необходимости ограничивать образование на русском

ТАЛЛИН, 9 марта./ТАСС/. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас не видит необходимости ограничивать возможности для получения образования в республике на русском языке. Об этом она сообщила во вторник в ответе на запрос депутата Рийгикогу (парламента) Евгения Осиновского.

"Еще несколько лет назад 80% населения Эстонии хотело, чтобы обучение эстонскому языку начиналось с детского сада, - написала она в ответе, который цитирует портал ERR. - Соответственно, нет необходимости ограничивать русскоязычное образование, но важно поддерживать школы, чтобы обеспечить необходимые условия для предоставления качественного образования на эстонском языке. Как для детей, для которых эстонский язык является родным, так и для детей с другим родным языком".

"План правительства - обеспечить всем равные возможности для получения качественного образования, - добавила Каллас. - Мы считаем важным, чтобы качество образования, в том числе владение эстонским языком, не зависело от языка обучения в школе".

Эстонский премьер подчеркнула важность качественного преподавания родного языка, "потому что хорошее владение родным языком является основой для изучения следующих языков".

В январе министр государственного управления Эстонии Яак Ааб заявил, что правительство поставило цель, чтобы во всех дошкольных и школьных учебных заведениях страны обучение велось только на эстонском языке. Он добавил, что договоренность о сроках перехода на эстонский язык обучения не достигнута.

В разных регионах Эстонии действуют 74 средние школы, в которых можно получить образование на русском языке, но их число неуклонно сокращается. В русских школах республики обучаются свыше 20% всех учащихся средних общеобразовательных заведений страны. Преподавание в них ведется по системе "60 на 40", в соответствии с которой предметы на русском языке могут составлять не более 40% от общего количества.