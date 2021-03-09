Глава ПАСЕ планирует встретиться с главой МИД РФ в ходе визита в Москву

ПАРИЖ, 9 марта. /ТАСС/. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс в ходе визита в Москву на следующей неделе планирует встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также со спикерами обеих палат российского парламента и представителями НПО. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе ассамблеи.

Как рассказали в пресс-службе, в Москве Дамс планирует встретиться с председателем Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Планируется, но еще не подтверждена, встреча Дамса с министром юстиции РФ Константином Чуйченко. Кроме того, председатель Парламентской ассамблеи рассчитывает встретиться с главой российской делегации в ПАСЕ, вице-спикером Госдумы Петром Толстым и другими членами российской делегации.

Помимо этого, в планах на московскую поездку Дамса значатся встречи с представителями российских НПО, однако собеседник агентства не смог уточнить, о каких именно организациях идет речь. Также пока не оглашаются темы, которые могут быть затронуты в ходе визита. Сам визит, как уточнили в пресс-службе, состоится 15 и 16 марта.