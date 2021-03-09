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Глава МИД ФРГ высказался за укрепление контактов гражданских обществ Германии и России

Хайко Маас отметил, что для этого в России в этом году проводится "так называемый год Германии со множеством культурных, экономических и научных мероприятий"

БЕРЛИН, 9 марта. /ТАСС/. Германия намерена укреплять гражданские обмены, в том числе с Россией. Об этом заявил во вторник в Берлине глава МИД ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции после встречи с коллегой из Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович.

"Мы устраиваем в этом году в России так называемый год Германии со множеством культурных, экономических и научных мероприятий, потому что у нас есть большая потребность улучшить и углубить контакты между гражданскими обществами", - сказал он.

"Даже во времена, когда у правительств есть сложности друг с другом, как, наверное, сейчас, нужно работать над тем, чтобы устранить эти проблемы и вернуться к конструктивным отношениям. При этом мы будем всегда пытаться сделать более интенсивным обмен между гражданскими обществами", - сказал он.

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ГерманияРоссияМаас, Хайко
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