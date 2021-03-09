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Суд по делу об убийстве Андрея Карлова

Эксперт: Турция и РФ могут призвать США к ответу после суда по делу об убийстве Карлова

Глава Института исследований России Салих Йылмаз напомнил, что Вашингтон "укрывает у себя в стране лидера террористической организации, которая причастна к убийству российского посла"

АНКАРА, 9 марта. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Турция и Россия могут призвать к ответу США после того, как турецкий суд вынес приговор по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова. Такое мнение выразил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС глава Института исследований России (RUSEN), профессор Университета Йылдырыма Беязыта Салих Йылмаз.

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"После решения суда Турция и Россия должны призвать США к ответу на международной арене", - полагает Йылмаз.

Глава RUSEN напомнил, что Вашингтон "предпринял санкционные меры в отношении Саудовской Аравии по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи", но при этом "укрывает у себя в стране лидера террористической организации, которая причастна к убийству российского посла". "Это должно быть вынесено на международную повестку дня", - турецкий эксперт.

Ранее 9 марта второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям приговорил пятерых обвиняемых к пожизненным заключениям, восьмерых - к тюремным срокам от пяти до 15 лет, а также оправдал шестерых из них. Кроме того, суд выделил дела девяти беглых подсудимых, включая Фетхуллаха Гюлена, в отдельное производство в рамках процесса об убийстве российского посла в Турции.

Прокуратура Анкары в ноябре 2018 года направила в суд обвинительное заключение. Первое заседание прошло 8 января 2019 года. В МИД РФ убийство посла квалифицировали как теракт, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма". Посмертно дипломату было присвоено звание Героя России.

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СШАТурцияРоссияКарлов, Андрей ГеннадьевичСуд по делу об убийстве Андрея Карлова
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