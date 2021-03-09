МИД Белоруссии попросил генконсула Польши в Бресте покинуть территорию страны

МИНСК, 9 марта. /ТАСС/. МИД Белоруссии предложил польскому консулу покинуть страну в связи с грубым нарушением Венской конвенции, сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства во вторник.

"9 марта 2021 года в МИД Беларуси был вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский, в ходе встречи польскому дипломату был заявлен решительный протест в связи с участием консула генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат", прошедшему 28 февраля в Бресте с участием представителей связанных с Польшей неправительственных и молодежных организаций", - сказано в заявлении.

В нем отмечается, что участием в указанном мероприятии польский представитель грубо нарушил нормы международного права, в частности Венскую конвенцию о консульских сношениях. "В этой связи польской стороне была вручена нота, в которой консулу генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюку предложено покинуть территорию Республики Беларусь", - говорится в заявлении.

В МИД заявили, что принципиальная позиция белорусской стороны в отношении "проклятых солдат" и их типичных представителей - "банды Бурого" остается неизменной и неоднократно доводилась до польской стороны. "Абсолютно неприемлемы для нас героизация военных преступников, циничное оправдание геноцида белорусского народа, грубейшие нарушения обязательств польской стороны по недопущению героизации нацизма, - сказано в заявлении. - Своими преступлениями в местах компактного проживания белорусского национального меньшинства "проклятые солдаты" под командованием Ромуальда Райса поставили себя на один уровень с гитлеровскими карателями, память о сожженных деревнях, сотнях убитых и искалеченных мирных граждан священна для нашей страны".

В министерстве отметили, что Белоруссия и Польша заплатили колоссальную цену за выживание своих народов в той страшной войне. "Белорусская сторона не ставит и никогда не ставила под сомнение возможность и важность взаимодействия дипломатов с собственной диаспорой. Вместе с тем в нашей стране разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни и реабилитация нацизма являются уголовным преступлением", - сказано в заявлении.

"Проклятые солдаты" - участники антисоветских и антикоммунистических подпольных организаций в Польше на поздних этапах Второй мировой войны, а также после ее завершения. Одним из "героев", в честь которых проводится данное мероприятие, является Ромуальд Райс по кличке "Бурый" - военный преступник, виновный в массовом убийстве людей из-за их национальности и вероисповедания.