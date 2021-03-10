Пентагон не поясняет, считает ли возможным рост ядерного арсенала КНР в 4 раза за 10 лет

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Министерство обороны США отказалось пояснить, считает ли оно возможным увеличение размера ядерного арсенала Китая в четыре раза в течение ближайших 10 лет.

"Мы, естественно, верим, что КНР формирует ядерную триаду, увеличивает возможности доставки [атомных боезарядов], а также работает над укреплением живучести своих сил. Мы также считаем, что она может стремиться разрабатывать ядерную мощь, соответствующую статусу великой державы", - заявил во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Он комментировал высказывания главы Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил (ВС) США адмирала Филипа Дэвидсона относительно перспектив роста ядерного арсенала Китая.

"Если не принимать никаких мер, то ядерный арсенал КНР способен расти в соответствии с ее региональными амбициями. Но от дальнейших комментариев воздержусь", - сказал официальный представитель военного ведомства США.

Дэвидсон выступил ранее во вторник на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США. Сенатор Том Коттон поинтересовался у военачальника, способен ли Китай по размеру своего ядерного потенциала обойти США до конца текущего десятилетия. "Да, если они в четыре раза увеличат свой арсенал", - ответил адмирал.

Между тем, как утверждается в обнародованном 1 сентября 2020 года очередном докладе Министерства обороны США о военной мощи Китая, размер арсенала ядерных боезарядов Пекина увеличится в течение следующего десятилетия по меньшей мере в два раза. В настоящее время КНР имеет немногим более 200 ядерных боеголовок, отмечается в докладе Пентагона. Авторы этого документа также прогнозируют, что число боезарядов на межконтинентальных баллистических ракетах КНР наземного базирования, способных угрожать США, как ожидается, вырастет за следующие пять лет до примерно 200.

Комментируя высказывания должностных лиц администрации США, МИД Китая в мае минувшего года подтвердил, что Пекин "не принимает участие в ядерной гонке, не предоставляет каким-либо странам свой ядерный зонтик, а также не размещает ядерное оружие в других государствах" и "сохраняет приверженность принципу неприменения ядерного оружия первым" и неприменения ядерного оружия "в отношении государств, не обладающих ядерным оружием".