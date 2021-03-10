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Политический кризис в Армении

В Армении заявили, что у Саркисяна нет ограничений для обращения по отставке Гаспаряна

Как уточнили в аппарате главы государства, 9 марта не является крайним сроком для обращения в КС по этому вопросу

ЕРЕВАН, 10 марта. /ТАСС/. Спекуляции, связанные с указом об увольнении начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна, формируют неверное мнение о том, что 9 марта является крайним сроком для обращения президента в Конституционный суд (КС) по данному вопросу. Об этом во вторник заявили в аппарате главы государства.

"Спекулируя на данном вопросе, различные политические силы формируют неверное мнение о том, что 9 марта является крайним сроком для обращения в Конституционный суд. Сообщаем, что подобные мнения не имеют под собой основы - крайнего срока обращения в КС нет, и президент уже обратился в структуру с просьбой определить вопрос соответствия Конституции закона "О воинской службе и статусе военнослужащего", - отмечается в заявлении.

Политический кризис в Армении начался после того, как 25 февраля глава Генштаба вооруженных сил республики Оник Гаспарян и высший командный состав призвали к отставке премьер-министра страны Никола Пашиняна. Премьер расценил это заявление как попытку военного переворота и уже дважды направлял президенту страны Армену Саркисяну ходатайство об увольнении главы Генштаба. Оппозиция после начала кризиса в стране провела уже две встречи с Саркисяном для обсуждения вопроса отставки Гаспаряна.

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АрменияПолитический кризис в Армении
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