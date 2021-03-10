Министр культуры Украины поддержал отсрочку штрафов за нарушения закона о госязыке

КИЕВ, 10 марта. /ТАСС/. Отсрочка на полтора года штрафов за нарушение закона об обязательном использовании украинского языке в сфере услуг будет правильным решением и позволит провести кампанию по обучению государственному языку. Такое мнение высказал в среду министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Если мы говорим о том, что мы сначала в обязательно порядке выписываем штрафы какой-то пожилой женщине из Одессы или Харькова, потому что она в своем магазине не может говорить на украинском языке, то я считаю, что таким образом мы не убедим большинство населения, которое не владеет в достаточной мене украинским языком, в том, что его необходимо учить", - сказал Ткаченко во время своего выступления на форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм".

На этом основании, пояснил он, "Минкультуры поддерживает предложенный в Раде вариант изменений к закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" об отсрочке введения штрафов за его нарушение на полтора года". За это время, по словам Ткаченко, можно будет провести кампанию по изучению украинского языка, а именно - организовать проведение бесплатных курсов во всех регионах страны. При этом глава ведомства заявил, что не поддерживает зарегистрированное в Раде предложение о полной отмене штрафов.

С 16 января 2021 года на Украине вступила в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", принятого 25 апреля 2019 года, об обязательным использовании украинского языка для сферы потребления. С этого времени все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать и предоставлять информацию о товарах и услугах потребителям исключительно на государственном языке. За нарушение норм закона предусмотрены санкции: за первое - предупреждение, за второе в течение года - штраф от 5 100 до 6 800 гривен (от $180 до $242).

Следить за соблюдением языковых норм в стране должны представители уполномоченного по защите государственного языка в регионах, а также общественные активисты и неравнодушные граждане, которые будут фиксировать нарушения и присылать их в офис уполномоченного.

Эти нововведения вызвали критику среди представителей бизнеса и значительной части общества. В Раду уже внесено несколько законопроектов об отмене и отсрочке обязательства накладывать штрафы за злостное нарушение языкового закона. Однако уполномоченный по защите госязыка Тарас Креминь назвал эти проекты неконституционными, так как, пояснил он, "соответствующая статья уже действует и ни одной нормой права не предусмотрена ни отсрочка, ни ее отмена".