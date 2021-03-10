Лидер автономного сообщества Мадрид решила провести в регионе внеочередные выборы

МАДРИД, 10 марта. /ТАСС/. Председатель испанского автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо решила назначить проведение внеочередных парламентских выборов в регионе. Об этом заявил в среду замглавы кабмина Мадрида Игнасио Агуадо.

Правительство в Мадриде является коалиционным, в его состав входят представители консервативной Народной партии (НП) и центристской партии "Граждане". "Исабель Диас Аюсо решила подать в отставку и созвать внеочередные выборы в автономном сообществе Мадрид", - сказал Агуадо (представитель "Граждан"), обвинив лидера автономии в расторжении соглашения, достигнутого между консерваторами и центристами.

Решение Диас Аюсо последовало после того, как "Граждане" и Испанская социалистическая рабочая партия достигли договоренности о том, чтобы поставить вопрос о доверии правительству Народной партии в Мурсии.

По данным местных СМИ, голосование в Мадриде может состояться 4 мая.

Сторонница НП Диас Аюсо заняла пост главы правительства автономии в 2019 году.