Митинг противников Пашиняна начался у здания парламента Армении

ЕРЕВАН, 10 марта. /ТАСС/. Митинг оппозиции начался в эти минуты на проспекте маршала Баграмяна у здания парламента Армении, передает корреспондент ТАСС. В акции участвует около 2-3 тыс. человек, среди собравшихся и молодые, и пожилые.

Обстановка на месте проведения акции спокойная, каких-либо инцидентов не происходит. Прилегающие к проспекту улицы закрыты для движения автотранспорта. Напротив парламента по-прежнему действует палаточный городок оппозиции. На палатках установлены флаги Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Митинг открыл представитель оппозиционного "Движения за спасение родины", член партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян. Из колонок, установленных у трибуны, перед началом акции звучали песни об Арцахе (армянское название непризнанной Нагорно-Карабахской республики).

К парламенту стянуты силы полиции, однако их немного, и они не препятствуют проведению акции. У правоохранителей нет защитной экипировки и оружия.

Ранее Пашинян заявил о вступлении в силу спорного указа об увольнении главы Генштаба ВС генерала Оника Гаспаряна. Президент страны не подписал документ, однако обжаловать его в Конституционном суде тоже не стал. Сам Гаспарян назвал свою отставку антиконституционной и пообещал оспорить ее. В то же время президент направил на проверку в суд закон "О воинской службе и статусе военнослужащего", который определяет порядок назначения и отставки главы Генштаба.

Оппозиция настаивает, что Гаспарян должен оставаться на своей должности.