Посол в РФ сообщила, что Великобритания продолжит развивать культурные связи с Россией

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Великобритания заинтересована в поддержании и развитии культурного сотрудничества с Россией. Об этом заявила посол Соединенного Королевства в России Дебора Броннерт в своем приветственном видеообращении к участникам британо-российского культурного онлайн-форума UK - Russia Creative Bridge, который пройдет 10-14 марта.

"Как мы видим, пандемия оказала серьезное влияние на средства, используемые для укрепления культурных связей между Великобританией и Россией, но это никак не повлияло на желание сторон их развивать, - сказала она. - Мы продолжаем работу по развитию и установлению контактов между культурными институтами и их представителями, несмотря на значительное влияние пандемии на культурный сектор обеих стран как с финансовой, так и с точки зрения непосредственного творческого процесса, проведения репетиций, выступлений и так далее. Но и Великобритания, и Россия заинтересованы в том, чтобы продолжать международное культурное сотрудничество".

Посол подчеркнула, что сотрудничество в сфере культуры остается одним из основных в диалоге двух стран и подкреплено "давней историей и глубоким уважением".

Дипломат указала на то, что форум проходит в рамках программы профессионального развития в области культуры UK - Russia Creative Bridge, целью которого является содействие межкультурному обмену между российским и британским профессиональными сообществами. Программа включает в себя ряд онлайн-курсов, вебинаров, онлайн-фестиваль "Новое британское кино", а также конкурс грантов для культурных проектов.