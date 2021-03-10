Президент Армении пригласил премьера и представителей оппозиции на встречу

ЕРЕВАН, 10 марта. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян пригласил премьер-министра Никола Пашиняна, лидеров парламентских фракций и представителей оппозиционного объединения "Движения за спасение родины" 13 марта провести встречу для обсуждения путей выхода из внутриполитического кризиса. Об этом в среду сообщил аппарат президента.

"Руководствуясь государственными и общенациональными интересами, в целях обсуждения сложившейся ситуации и нахождения путей из кризиса 13 марта в 12:00 (11:00 по мск) приглашаю премьер-министра, лидеров парламентских фракций и представителей "Движения за спасения родины" провести встречу в президентской резиденции", - отмечается в заявлении Саркисяна.

Президент Армении также подчеркнул, что в стране продолжается политический кризис, что может иметь "непредсказуемые, необратимые последствия для нашего государства". "Проблем много, для их решения требуются срочные системные изменения, в том числе конституционные и законодательные. В нынешней ситуации моей единственной целью было уберечь страну от сотрясений, предотвратить ситуацию, которая может привести к непредсказуемым последствиям", - добавил он.

В заявлении также указывается, что аппарат президента ожидает ответа приглашенных до 18:00 четверга (17:00 по мск).

Ситуация в стране

В среду руководство Вооруженных сил выступило с заявлением, подтвердив требование экс-начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна о необходимости отставки Пашиняна и проведении досрочных парламентских выборов. Ранее Пашинян заявил, что Гаспарян освобожден от занимаемой должности после того, как указ о его увольнении по представлению премьера в срок не подписал президент страны Армен Саркисян, однако при этом не стал обжаловать документ в Конституционном суде. Сам Гаспарян заявил, что указ о его отставке является антиконституционным, и решил оспорить его в административном суде.

В свою очередь Саркисян направил в КС заявление с просьбой определить, соответствует ли конституции закон "О воинской службе и статусе военнослужащего", который определяет порядок назначения и отставки главы Генштаба. При этом в оппозиции настаивают, что Гаспарян должен оставаться на своей должности. С таким заявлением выступил представитель "Движения за спасение родины", член партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян.

Политический кризис в Армении начался после того, как 25 февраля Гаспарян и высший командный состав призвали к отставке Пашиняна. Премьер расценил это заявление как попытку военного переворота и уже дважды направлял президенту ходатайство об увольнении главы Генштаба. Оппозиция после начала кризиса в стране провела уже две встречи с Саркисяном для обсуждения вопроса отставки Гаспаряна.