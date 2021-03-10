В США заявили о готовности сотрудничать с РФ, КНР и Индией в борьбе с изменением климата

ПАРИЖ, 10 марта. /ТАСС/. США заинтересованы в сотрудничестве с Россией, Китаем, Индией и другими крупными державами в сфере борьбы с изменением климата. Об этом в среду заявил специальный посланник президента США по климату Джон Керри на совместной пресс-конференции с главой Минфина Франции Брюно Ле Мэром.

"Мы все должны предпринять усилия в осуществлении Парижского соглашения, - отметил он. - Я надеюсь, мы будем работать вместе с Китаем, Индией, Россией и другими странами". По его словам, "ни одна страна не способна решить эти задачи самостоятельно".

Керри отметил, что "США вернулись в Парижское соглашение по климату и рассчитывают наверстать упущенное время". Он рассказал, что в предстоящем в апреле климатическом саммите, созванном по инициативе США, участие примут около 20 ведущих стран. Он пройдет в онлайн-формате, пояснил спецпосланник. "Мы должны обсудить, что мы все можем сделать, чтобы осуществить стоящие перед нами цели, - продолжил он. - Мы все должны расширить наши усилия. Это надо делать уже сейчас".

Керри заверил в приверженности США планам достижения углеродной нейтральности к 2050 году. "Это остается целью", - подчеркнул он.

В свою очередь Ле Мэр сообщил, что Франция и США создали совместные рабочие группы для рассмотрения финансовых аспектов климатической программы. "Мы должны мобилизовать финансовый рынок для решения этих задач", - подчеркнул французский министр. По оценке Керри, для этой программы "потребуются триллионы долларов".