Польша высылает белорусского дипломата в ответ на высылку своего консула из Бреста

ВАРШАВА, 10 марта. /ТАСС/. Власти Польши объявили персоной нон грата белорусского дипломата в ответ на действия МИД Белоруссии, который предложил польскому консулу покинуть страну в связи с грубым нарушением Венской конвенции. Об этом заявил в среду в Twitter заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

"В ответ на враждебные и неоправданные действия белорусских властей в отношении польского консула в Бресте Польша сегодня признала дипломата посольства Республики Беларусь в Варшаве персоной нон грата. Соответствующая информация была предоставлена в дипломатической ноте во время встречи в МИД Польши", - информировал он.

9 марта в белорусский МИД Белоруссии был вызван временный поверенный в делах Польши в Белоруссии Мартин Войцеховский. В ходе встречи польскому дипломату был заявлен протест в связи с участием консула генконсульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат", прошедшему 28 февраля в Бресте с участием представителей связанных с Польшей неправительственных и молодежных организаций.

Как считают в МИД Белоруссии, участием в указанном мероприятии польский представитель грубо нарушил нормы международного права, в частности Венскую конвенцию о консульских сношениях. В связи с этим польской стороне была вручена нота, в которой Тимофеюку предложено покинуть территорию республики.

"Проклятые солдаты" - участники антисоветских и антикоммунистических подпольных организаций в Польше на поздних этапах Второй мировой войны, а также после ее завершения. Одним из "героев", в честь которых проводится данное мероприятие, является Ромуальд Райс по кличке Бурый - военный преступник, виновный в массовом убийстве людей из-за их национальности и вероисповедания.