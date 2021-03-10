В США призвали СБ ООН содействовать беспрепятственной работе миссии ОБСЕ на Украине

ООН, 10 марта. /ТАСС/. Постоянный представитель США Линда Томас-Гринфилд в среду на брифинге в Совете Безопасности ООН, проходившем в видеоформате, выразила мнение, что Совбезу следует содействовать беспрепятственной работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.

"Присутствие Специальной мониторинговой миссии и предоставление ею на ежедневной основе отчетов об имеющем место насилии улучшило ситуацию на местах", - полагает американский дипломат. Как она подчеркнула, Совбез ООН обязан "делать все возможное, чтобы миссия могла продолжать работать свободно и беспрепятственно".

Томас-Гринфилд также заверила, что США намерены содействовать работе миссии.