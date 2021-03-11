Блинкен: США обеспокоены усилением активности РФ в Латинской Америке

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты обеспокоены усилением активности России в Латинской Америке, в том числе в Венесуэле и на Кубе. Об этом заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Я разделяю эту обеспокоенность", - сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, отвечая на соответствующий вопрос законодателя, который утверждал, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Латинской Америке.

"Мы видим это в Венесуэле. Мы видели, я думаю, возрождение российского присутствия и деятельности на Кубе в последние несколько лет, и мы очень внимательно к этому относимся на всех направлениях", - добавил Блинкен.

Москва ранее неоднократно отвергала бездоказательные заявления США и ЕС о вмешательстве во внутренние дела других стран. Как отмечал ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия привыкла к тому, что "западные коллеги все чаще и чаще пытаются найти объединяющие их мотивы в вымыслах по поводу российской или какой-то иной угрозы".