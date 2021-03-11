СМИ: участники беспорядков в Лионе сожгли несколько автомобилей

ПАРИЖ, 11 марта. /ТАСС/. Неизвестные устроили беспорядки и сожгли несколько автомобилей и мусорных баков во французском Лионе и коммуне Фейзен (расположена к югу от Лиона). Об этом в среду сообщила газета Le Figaro.

Беспорядки начались примерно в 18:00 (20:00 мск) в квартале Мермоз. Всего, по данным газеты, было сожжено шесть автомобилей, на месте дежурят полицейские. В Фейзене был задержан один подозреваемый. О столкновениях хулиганов с полицией не сообщается.

6 марта неизвестные устроили погромы и столкновения с полицией в коммуне Брон - ближайшем пригороде Лиона. Они стали продолжением беспорядков, вспыхнувших 4 марта в Лионе и его пригородах из-за ДТП с участием подростка на скутере. Согласно одной из версий местных жителей, ДТП произошло в результате того, что управлявшего скутером подростка преследовала и сбила машина полиции. Правоохранительные органы отрицают свою причастность к инциденту и заявляют, что они лишь наводили порядок в квартале, где несколько человек устроили на улицах гонки.