Новая политическая реальность Бразилии. Экс-президент Лула да Силва реабилитирован

Судья Федерального верховного суда Бразилии Эдсон Факин 8 марта аннулировал приговоры по обвинению в коррупции, вынесенные в отношении экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы, восстановив его политические права. Это позволит 75-летнему лидеру Партии трудящихся (ПТ), лишенному в 2018 году возможности участия в президентской гонке, в которой он, согласно опросам, лидировал, снова побороться за высший государственный пост в 2022 году.

Казнить нельзя помиловать

Вердикт Факина, обнаружившего спустя несколько лет процессуальные нарушения и решившего, что бывший судья Сержиу Мору не имел полномочий на рассмотрение дел Лулы, вызвало мощный отклик как у сторонников, так и у противников экс-президента. Первые говорили о "победе правосудия" и "восстановлении справедливости", ликовали и требовали судить Мору, одновременно призывая не торопить события с возможным выдвижением лидера ПТ в президенты. Вторые возмущенно характеризовали произошедшее как "возвращение безнаказанности", "отсутствие правовой безопасности" и "удар по борьбе с коррупцией", требуя отставки Факина. Президент Бразилии Жаир Болсонару и вовсе обвинил судью в ангажированности, приписав ему связи с левыми.

Те же, кто одинаково далек как от бывшего главы государства, так и от действующего, тотчас же диагностировали дальнейший раскол в обществе и поляризацию настроений народных масс, что, по их мнению, лишь поможет Болсонару закрепиться в президентском кресле до 2027 года.

"Крайности празднуют, ведь они питают друг друга. А раскол в бразильском обществе нарастает", - написал у себя в Twitter экс-министр здравоохранения Луис Энрике Мандетта. "Болсонару ликует. Он заполучил Лулу в соперники в 2022 и таким образом получил хоть какой-то шанс", - считает бывшая соратница нынешнего бразильского лидера Жойсе Хасселман.

Голос капитала

Реабилитация Лулы, открыто выступающего против приватизации и независимости ЦБ страны от правительства, не осталась не замеченной рынком. Через полчаса после обнародования судебного решения основной индекс Ibovespa крупнейшей в регионе Сан-Паулуской фондовой биржи упал на 2,6%, а к концу торговой сессии его потери составили около 4%.

Национальная валюта на этом фоне просела на 1,66%, опустившись до минимальной с мая прошлого года отметки в 5,78 реала за $1, что вынудило регулятор провести ряд валютных интервенций на сумму $1,4 млрд.

Электоральные перспективы

Впрочем, сам Лула пока не дает однозначного ответа относительно возможности выдвижения своей кандидатуры. "Мы обговорим, будет ли выдвинут кандидат от широкого фронта или только от ПТ, но прежде чем думать о самих себе, нам нужно еще сделать многое. Обсуждение кандидатур оставим на потом", - заявил он в среду на пресс-конференции, значительную часть которой посвятил критике работы Болсонару и его правительства в период пандемии. При этом экс-глава государства указал, как действовал бы сам, будь он президентом.

А такой шанс вполне может ему предоставиться, если, конечно, суд столичного Федерального округа, на повторное рассмотрение которого Факин передал дела Лулы, снова не признает его виновным в коррупции. Институт "Атлас", с результатами соцопроса которого удалось ознакомиться газете Globo, пришел к выводу, что в случае вступления экс-президента в предвыборную гонку (а она, по признанию многих политических обозревателей, уже началась) он, хоть и уступает Болсонару 6% голосов в потенциальном первом туре выборов, во втором уже опережает действующего главу государства с большим отрывом.

Лула, изрядно пострадавший от коррупционного скандала времен операции "Автомойка", значительно улучшил свой имидж в глазах избирателей за время пандемии, пишет Globo. Позиции же нынешнего главы государства пошатнулись на фоне его политики по противодействию COVID-19 - в конце января идею его импичмента поддерживали более половины участников соцопросов.

"Не бойтесь меня"

Хоть Лула на пресс-конференции и не заявлял о намерении вернуться в президентское кресло (это было бы нарушением выборного законодательства Бразилии, регламентирующего соответствующие сроки), многое в его речи указывало на это. Он рассуждал о широкой коалиции с участием консерваторов, напоминал о роли правительства ПТ в модернизации вооруженных сил, говорил о необходимости понять, почему в 2018 году в поддержку Болсонару выступил бизнес, и отстаивал мысль о том, что генералы не должны заниматься политикой.

"Не бойтесь меня, - резюмировал он. - Я радикален, потому что хочу докопаться до сути проблемы и построить справедливый мир".

Андрей Улинкин