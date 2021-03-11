Лукашенко призвал белорусских военных быть в готовности к отражению внутренних угроз

МИНСК, 11 марта. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Белоруссии должны быть в готовности отразить не только внешнюю агрессию, но и защищать страну от внутренних угроз. Об этом в четверг, комментируя кадровые перестановки в силовых структурах, заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Публично вам говорю: нам, людям военным, придется защищать свою страну вот отсюда, начиная изнутри. Не надо сидеть в войсках и ждать, что кто-то пересечет нашу границу, и вот тогда мы ружье возьмем и начнем воевать. Воевать будем отсюда. Вы к этому должны быть готовы", - приводит агентство БелТА слова Лукашенко.

Глава Белоруссии обратил внимание, что мир изменился, и это отразилось на армии. "Войны сегодня приобретают иной характер, никто на нас группировками наступать не будет, как шли в 1941 году, - уверен он. - Это слишком будет явно, и это - Третья мировая война, если только так произойдет. Будут подрывать изнутри". Лукашенко отметил, что в Белоруссии это отчасти проходили. "Чуть-чуть нас зацепили с августа после выборов, попробовали на зуб, зуб сломали. Сейчас на все зубы будут пробовать и будут пробовать изнутри", - заключил президент.

Массовые акции протеста проходили в Белоруссии со дня выборов 9 августа, победу на которых с 80,10% голосов одержал Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, она не признала результаты голосования. В первые дни акции вылились в жесткие столкновения манифестантов с правоохранительными органами. Сторонники экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской создали Координационный совет 18 августа с целью передачи президентской власти в стране путем проведения новых выборов. Власти считают его незаконным. Оппозиция призывает продолжать протесты до объявления новых выборов.