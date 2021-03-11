Оппозиция Армении готова встретится с Саркисяном только для обсуждения отставки Пашиняна

ЕРЕВАН, 11 марта. /ТАСС/. Оппозиционное "Движение за спасение родины" в Армении готово встретиться с президентом страны Арменом Саркисяном, призывающим стороны к диалогу 13 марта, но только для обсуждения отставки премьер-министра Никола Пашиняна и при условии прямой трансляции встречи. Об этом в четверг заявил координатор движения Ишхан Сагателян.

"Движение за спасение родины" готово провести встречу с президентом, премьером и парламентскими фракциями, [но] только чтобы обсудить дорожную карту отставки Пашиняна. Встреча может состояться только в парламенте, должен быть обеспечен прямой эфир", - сообщил Сагателян.

Сагателян также добавил, что, согласно повестке оппозиции, после отставки Пашиняна должно быть сформировано временное правительство, которое проведет досрочные парламентские выборы.

Саркисян в среду пригласил Пашиняна, лидеров парламентских фракций и представителей оппозиционного объединения "Движение за спасение родины" 13 марта провести встречу для обсуждения путей выхода из внутриполитического кризиса. Премьер пока не ответил на приглашение, оппозиционная фракция "Просвещенная Армения" дала согласие на встречу с президентом.

Политический кризис в Армении начался после того, как 25 февраля тогдашний глава Генштаба ВС республики Оник Гаспарян и высший командный состав армии призвали к отставке Пашиняна. Премьер-министр расценил это заявление как попытку военного переворота и дважды направлял президенту ходатайство об увольнении начальника Генштаба, однако тот отказался это делать, после чего Пашинян заявил, что Гаспарян уволен со своего поста.