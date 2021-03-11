Президент Армении отказался подписывать указ о назначении нового главы Генштаба

ЕРЕВАН, 11 марта. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян повторно отклонил предложение премьер-министра Никола Пашиняна о назначении генерал-лейтенанта Артака Давтяна новым начальником Генштаба вооруженных сил республики. Как сообщила в четверг пресс-служба главы государства, Саркисян также не станет оспаривать это предложение в Конституционном суде.

"Президент республики не подпишет проект указа, не будет обращаться в Конституционный суд. Напоминаем, что 10 марта 2021 года президент республики уже обратился в Конституционный суд с просьбой определить вопрос соответствия положений закона "О воинской службе и статусе военнослужащего" нормам конституции. Решение Конституционного суда и принятие возможных мер может оказать существенное влияние на правовые процедуры увольнения и назначения начальника Генштаба", - сказано в сообщении.

Ранее Пашинян повторно направил президенту предложение назначить Давтяна новым начальником Генштаба, которое тот ранее отказался подписывать. После этого президент в трехдневный срок должен или подписать указ, или оспорить его в Конституционном суде.

Давтян с 2018 года по июнь 2020 года уже возглавлял Генштаб, но был снят по ходатайству премьера. Позже Пашинян назначил новым главой Генштаба Оника Гаспаряна. В среду Пашинян заявил, что Гаспарян освобожден от занимаемой должности, так как президент по его представлению в трехдневный срок не подписал указ об увольнении и не стал обжаловать инициативу в Конституционном суде. Гаспарян назвал указ о своем увольнении антиконституционным и решил оспорить его в административном суде. В свою очередь Саркисян обратился в Конституционный суд для проверки закона "О воинской службе и статусе военнослужащего", который определяет порядок назначения и отставки начальника Генштаба. В оппозиции настаивают, что Гаспарян должен сохранить должность.

Политический кризис в Армении начался после того, как 25 февраля Гаспарян и высший командный состав армии призвали к отставке Пашиняна. Премьер расценил это заявление как попытку военного переворота и уже дважды направлял президенту ходатайство об увольнении начальника Генштаба.