{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Харрис привела к присяге нового министра юстиции США

Церемония состоялась в здании министерства

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис в четверг привела к присяге нового министра юстиции - генерального прокурора страны Меррика Гарленда. Трансляцию вели американские телеканалы.

Изначально планировалось, что церемония пройдет в так называемом административном здании имени Эйзенхауэра, которое примыкает к Белому дому. Однако незадолго до ее начала было принято решение привести Гарленда к присяге в самом здании Министерства юстиции США, как это было при 44-м президенте Бараке Обаме.

В 2016 году этот американский лидер выдвинул кандидатуру Гарленда на должность члена Верховного суда США. Однако контролируемый в то время республиканцами Сенат Конгресса США фактически блокировал данное кадровое назначение по внутриполитическим соображениям, до слушаний и голосования по кандидатуре Гарленда дело тогда не дошло.

Теги
Обама, БаракСШАХаррис, Камала
Пентагон сообщил о планах по дислокации новых групп армии в Азии и Европе
Как уточнил начальник штаба Сухопутных войск США Джеймс Макконвилл, соединения находятся на стадии формирования и оснащения
Читать полностью