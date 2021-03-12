Премьер Японии планирует посетить США и встретиться с Байденом в апреле

ТОКИО, 12 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга планирует посетить США и встретиться с американским президентом Джо Байденом в первой половине апреля. Об этом в пятницу на регулярной пресс-конференции сообщил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.

"Планируется, что визит премьер-министра в США будет осуществлен в первой половине апреля", - отметил он. Ранее Като также подчеркивал, что японская сторона рассчитывает на скорейший визит Суги в США, но при его подготовке будет учитываться ситуация с распространением нового коронавируса. Глава японского правительства должен стать первым иностранным лидером, с которым Байден встретится в своей официальной резиденции.

В феврале 2009 года занимавший в то время пост премьера Японии Таро Асо также стал первым иностранным лидером, которого 44-й президент США Барак Обама принял в Белом доме. Теперь уже бывший глава японского правительства Синдзо Абэ стал первым зарубежным лидером, встретившимся с 45-президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке сразу после его избрания, но до инаугурации.