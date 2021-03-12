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Чавушоглу заявил, что Турция и Египет возобновили контакты на дипломатическом уровне

Отношения между двумя государствами резко ухудшились в 2013 году после свержения президента Египта Мухаммеда Мурси

АНКАРА, 12 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в пятницу о возобновлении контактов между Анкарой и Каиром на дипломатическом уровне.

"Связи были разорваны много лет назад, и поэтому невозможно наладить отношения за один день так, как будто ничего не произошло. Для этого нужно проводить последовательные встречи, определить дорожную карту и действовать исходя из этого, - сказал он в интервью Anadolu. - У нас есть контакты с Египтом между разведывательными учреждениями и на уровне внешнеполитических ведомств. Мы также начали контакты на дипломатическом уровне".

Отношения между двумя государствами резко ухудшились в 2013 году после свержения президента Египта Мухаммеда Мурси, после чего стороны отозвали своих послов. Турецкий лидер Тайип Эрдоган ранее неоднократно называл нынешнего египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси "тираном".

Теги
ТурцияЕгипетЧавушоглу, Мевлют
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