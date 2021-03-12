Пекин потребовал от Вашингтона прекратить давление на высокотехнологичные компании Китая

ПЕКИН, 12 марта. /ТАСС/. Китайские власти требуют от США действовать в соответствии с принципами рыночной конкуренции и немедленно прекратить давление на китайские высокотехнологичные предприятия, включая Huawei. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Американская сторона злоупотребляет имеющейся у нее властью и всеми возможными способами оказывает давление на китайские высокотехнологичные предприятия. США серьезно нарушают принципы справедливой конкуренции в условиях рыночной экономики, - сказал он на регулярном брифинге. - Соединенные Штаты должны незамедлительно прекратить оказывать давление на компании КНР, <...> предпринять больше действий, которые положительно отразятся на китайско-американском сотрудничестве".

По словам дипломата, односторонние санкции Вашингтона в очередной раз подтверждают, что Соединенные Штаты - "страна, которой нельзя верить". "Тем самым США не только посягают на законные интересы китайских предприятий, но и наносят удар по американским и прочим компаниям. Это грубое вмешательство в регулярное взаимодействие между Китаем и Соединенными Штатами в области науки и техники, а также в торговой сфере", - подытожил Чжао Лицзянь.

Как сообщило в четверг агентство Bloomberg, администрация президента США Джо Байдена ужесточила ограничения в отношении некоторых фирм, поставляющих комплектующие для китайской компании Huawei. Согласно новым правилам, им запрещено снабжать ее компонентами, которые могут быть использованы в изделиях, связанных с технологией сети беспроводной связи пятого поколения (5G).

Китайская корпорация находится под жестким давлением Вашингтона, который в мае 2019 года внес ее в черный список из-за якобы существующей угрозы национальной безопасности Соединенных Штатов. В итоге Huawei столкнулась с проблемами при закупках американского высокотехнологичного оборудования. Впоследствии Минторг США несколько раз продлевал генеральную лицензию компании, которая вновь получила право обслуживать сети и предоставлять обновления программного обеспечения для мобильных устройств.