Лукашенко рассчитывает, что Белоруссия создаст во второй половине года вакцину от COVID-19

МИНСК, 12 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает, что во второй половине 2021 года республика создаст собственную вакцину от коронавируса. Соответствующее заявление он сделал в пятницу на встрече с работниками центральной районной больницы города Молодечно.

"Глава государства рассчитывает, что во второй половине года Беларусь сделает свою вакцину от СOVID-19, а до конца марта начнется производство в Беларуси российской вакцины", - сообщило агентство БелТА.

Лукашенко поблагодарил врачей за их работу в непростые времена, вместе с тем призвал людей не расслабляться и предупредил, что "эта зараза от нас еще никуда не ушла". Президент упомянул и о появлении в Белоруссии британского штамма коронавируса. "Паниковать не надо. Мы знаем, что делать", - подчеркнул глава государства.

Он также высказался против полного перехода в стране на страховую медицину, отметив, что свою эффективность государственная система здравоохранения показала и в период пандемии. Президент считает, что все должно происходить постепенно, так, за пятилетку в два раза увеличилось количество белорусов, которые добровольно страхуют свои медрасходы. "Если бы это было [массово], мы бы больше ценили свое здоровье, - сказал Лукашенко. - Надо следить за собой. Это направление будем постепенно развивать, но не будем через колено ломать".

Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич также заявил в пятницу, что не видит причин для паники из-за выявления в стране британского штамма коронавируса. По его словам, ситуация с заболеваемостью COVID-19 развивается в пределах сделанного ранее прогноза.

В Белоруссии с 1 октября 2020 года началась вакцинация добровольцев российским препаратом "Спутник V" в рамках пострегистрационных исследований. Республика стала первым государством после России, официально зарегистрировавшим эту вакцину. В конце декабря прошлого года начали прививать граждан из групп риска - медработников. 2 марта Пиневич сообщил, что власти планируют приступить к массовой вакцинации всех желающих в апреле. 30-31 марта в стране планируется запустить промышленное производство вакцины "Спутник V". В четверг Минздрав Белоруссии сообщил, что в республике выявлены первые случаи инфицирования британским штаммом нового коронавируса у прибывших из Польши, Египта и с Украины. Ранее Лукашенко не исключал, что Белоруссия к осени этого года получит собственную вакцину.