ВС Армении с 16 по 20 марта проведут учения с участием 7,5 тыс. военнослужащих

ЕРЕВАН, 12 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Армении с 16 по 20 марта проведут по всем операционным направлениям военные учения, в которых будут участвовать 7 500 военнослужащих, более 100 единиц бронетехники, 200 реактивных, ракетных и артиллерийских комплексов, а также 90 единиц средств ПВО. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Минобороны страны.

"С 16 по 20 марта ВС Армении по всем операционным направлениям проведут тактические и тактико-профессиональные учения с привлечением общевойсковых подразделений и сил специальных войск. В учениях задействовано около 7 500 военнослужащих, около 200 ракетных, реактивно-артиллерийских, артиллерийских средств, более 150 противотанковых средств, около 100 единиц бронетехники, более 90 средств ПВО и авиация", - отмечается в сообщении.

Как сообщает Минобороны республики, учения призваны проверить боеготовность войск, возможности оперативного управления подразделениями и способность оперативно действовать в сложившейся обстановке.