Парламент Южной Осетии одобрил и.о. премьера Бекоева на должность главы правительства

ЦХИНВАЛ, 12 марта. /ТАСС/. Парламент Южной Осетии дал согласие президенту на назначение и.о. главы правительства Геннадия Бекоева на должность премьер-министра, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе законодательного органа республики.

За его кандидатуру проголосовали 19 депутатов, против - 11, воздержался один депутат, кандидатуру одобрили большинством голосов. В зале присутствует 31 депутат из 34, представители всех политических партий, в том числе и оппозиционные депутаты, которые с августа 2020 года бойкотировали работу парламента. Кворум есть.

Президент внес кандидатуру на должность премьера еще полгода назад, однако парламент до февраля 2021 года не собирался из-за бойкота группы оппозиционных депутатов.