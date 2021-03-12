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Парламент Южной Осетии одобрил и.о. премьера Бекоева на должность главы правительства

Президент республики внес кандидатуру на должность премьера еще полгода назад, но парламент до февраля 2021 года не собирался из-за бойкота группы оппозиционных депутатов

ЦХИНВАЛ, 12 марта. /ТАСС/. Парламент Южной Осетии дал согласие президенту на назначение и.о. главы правительства Геннадия Бекоева на должность премьер-министра, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе законодательного органа республики.

За его кандидатуру проголосовали 19 депутатов, против - 11, воздержался один депутат, кандидатуру одобрили большинством голосов. В зале присутствует 31 депутат из 34, представители всех политических партий, в том числе и оппозиционные депутаты, которые с августа 2020 года бойкотировали работу парламента. Кворум есть.

Президент внес кандидатуру на должность премьера еще полгода назад, однако парламент до февраля 2021 года не собирался из-за бойкота группы оппозиционных депутатов.

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