Кравчук: план по урегулированию в Донбассе пока существует только в виде предложений

КИЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонид Кравчук заявил, что плана по урегулированию в Донбассе пока нет, однако есть некие предложения, которые якобы переданы российской стороне. Об этом он сказал в комментарии украинскому 5 каналу.

"План [по урегулированию ситуации в Донбассе] разработан Германией, Францией, доработан Украиной и сейчас находится на изучении в России. То есть плана нет, есть предложения. Чтобы план был, под ним должна поставить подпись и Россия", - сказал он.

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил о том, что на столе переговоров лежит конкретный план урегулирования в Донбассе, который был предложен Германией и Францией и доработан Украиной. По его словам, этот план "отвечает духу минских соглашений".

В МИД РФ заявили, что ничего не знают о подобном плане. В пятницу, 12 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Киев "перестать выдумывать некие новые договоренности, новые документы и, наконец, взяться за добросовестное выполнение своих обязательств по Минским соглашениям".

Минские соглашения

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение на основе диалога с представителями ДНР и ЛНР глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако переговорный процесс фактически зашел в тупик из-за отказа Киева выполнять "политические пункты" минских соглашений. В частности, Киев отказывается от прямого диалога с ДНР и ЛНР, выступает против закрепления в конституции особого статуса региона, а также требует передать под контроль Киева участок границы с Россией в Донбассе до выполнения политической части соглашений. Следуя же девятому пункту комплекса мер по выполнению минских соглашений, восстановление полного контроля над государственной границей должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться только после всеобъемлющего политического урегулирования.