Зеленский попросил Австрию помочь Киеву с получением вакцины в рамках COVAX

"Просим оказать содействие в ускорении получения Украиной качественной вакцины в рамках COVAX", - написал он в пятницу в Twitter, ссылаясь на состоявшийся видеозвонок с австрийским президентом Александером Ван дер Белленом.

При этом, как сообщил офис президента Украины, Зеленский обратил внимание на важность "солидарного распределения сертифицированных вакцин". Александр Ван дер Беллен в свою очередь подтвердил готовность способствовать ускоренному получению Украиной вакцин в рамках инициативы COVAX. "По моему мнению, самое важное - чтобы эта вакцина была качественной и эффективной", - сказал Зеленский.

В офисе президента сообщили также, что Зеленский пригласил Ван дер Беллена принять участие во встрече инициативы "Крымская платформа" в августе 2021 года в Киеве, а также в праздновании 30-летия независимости Украины.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью изданию "Страна" заявил, что производители вакцин от коронавируса срывают их поставки. Он напомнил, что всего у Украины заключены контракты на 15 млн доз вакцин, из которых 12 млн подтверждено. "Мы имеем заключенный договор с Serum Institute (Институт сыворотки Индии - прим. ТАСС) на поставку 12 млн доз вакцин, из которых 2 млн - Covishield, 10 млн - Novavax. Плюс мы ждем подтверждения и разрешения от AstraZeneca на поставку на Украину еще 3 млн доз вакцины Covishield", - сообщил министр.

По его словам, 2 млн доз Covishield Украина должна получить к концу первого квартала 2021 года. Однако Степанов полагает, что к условленной дате с поставкой могут не успеть. Министр сообщил также о задержке поставок китайской вакцины Sinovac, которую Украина закупила еще в декабре прошлого года и должна была получить в начале марта. По словам Степанова, задерживается на неопределенный срок и поставка вакцины Pfizer и AstraZeneca, которые Украина должна получить по программе COVAX.