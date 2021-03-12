В ДНР сообщили, что украинские силовики обстреляли из гранатометов юг республики

ДОНЕЦК, 12 марта. /ТАСС/. Подразделения украинских силовиков обстреляли из гранатометов три населенных пункта на юге Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в пятницу сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Обстрелы со стороны подконтрольных Киеву населенных пунктов Старогнатовка и Водяное зафиксированы в 09:50, 10:45 и 13:15 соответственно. Огонь велся из гранатометов (АГС и РПГ), также применялось стрелковое оружие. В общей сложности было выпущено 12 боеприпасов", - приводит сообщение ведомства Донецкое агентство новостей.

Под огнем киевских силовиков оказались села Новоласпа, Ленинское и Коминтерново. Информация о жертвах и повреждениях не поступала.

Кроме того, по данным Народной милиции ДНР, украинская армия установила новые минные заграждения к северу от Горловки. "Нами отмечается минирование местности противотанковыми минами TM-62 в количестве 70 единиц на окраине населенного пункта Семигорье", - сообщили в пятницу в ведомстве.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов, ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных положений соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.