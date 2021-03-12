Конгрессмены-демократы от Нью-Йорка призвали губернатора Куомо уйти в отставку

ТАСС, 12 марта. Число демократов в Палате представителей Конгресса США, представляющих штат Нью-Йорк и призвавших губернатора Эндрю Куомо уйти в отставку, увеличилось в пятницу до 11, сообщил новостной портал Axios.

По его сведениям, к ранее призвавшей Куомо покинуть свой пост конгрессмену Кэтлин Райс, присоединились, в частности, председатель комитета по надзору и правительственной реформе Кэролин Мэлони и председатель юридического комитета Джерролд Надлер. Также среди выступивших с призывом конгрессмены Александрия Окасио-Кортес и Джамаал Боуман.

Днем ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио пополнил список из 59 политиков штата Нью-Йорк, призвавших к отставке губернатора вследствие последних обвинений в его адрес.

В последние недели шесть женщин обвинили Куомо в сексуальных домогательствах или неподобающем поведении. На прошлой неделе Куомо заявил, что не намерен уходить в отставку. Он отрицает обвинения в свой адрес.

Это уже не первый громкий скандал за последние месяцы, в котором замешан губернатор. Ранее американские федеральные власти и прокуратура района Бруклин начали расследование в отношении администрации Куомо, подозреваемой в сокрытии истинного числа умерших от последствий заражения новым коронавирусом в домах престарелых штата весной и летом прошлого года.

В 2020 году Куомо пользовался большой популярностью в США, поскольку считалось, что он эффективно организовал в штате борьбу с распространением инфекции.