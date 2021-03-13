Совбез ООН увеличил численность миротворцев в ЦАР более чем на 3,5 тыс. человек

ООН, 13 марта. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН проголосовал за продление мандата миротворческой миссии в Центрально-Африканской Республике с увеличением ее состава на 2 750 военнослужащих и 940 полицейских. Итоги письменного голосования были подведены на встрече Совбеза в виртуальном формате в пятницу.

Решение о продлении многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (MINUSCA) поддержали 14 членов Совбеза, один воздержался.

Совет Безопасности также продлил мандаты миссии ООН в Южном Судане (МООНЮС) и миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (AMISOM). Соответствующие решения были приняты единогласно.

Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в ЦАР была создана решением Совета Безопасности ООН весной 2014 года. Ее задача состоит в первую очередь в защите гражданского населения страны в центре Африки. До расширения численного состава миссия насчитывала 14 293 человека, включая 12 870 военнослужащих. Свои армейские контингенты в состав MINUSCA направили более 10 стран. В состав миссии также входят 2 080 полицейских. В ЦАР сохраняется сложная обстановка, правительственные войска ведут бои с повстанцами.

Миссия ООН в Южном Судане была создана решением Совета Безопасности ООН летом 2011 года. На текущий день ее численность достигает 19 тыс., 14 тыс. из которых являются военнослужащими и еще 1,7 тыс. - полицейскими. Число граждан Эфиопии в составе миссии составляет 2,1 тыс. Задача миссии состоит в защите гражданского населения и содействии доставке международной гуманитарной помощи.

AMISOM была создана в январе 2007 года решением Африканского союза. Общая численность контингента АМИСОМ составляет на текущий день 20,6 тыс. человек. Свои контингенты в состав миссии направили Уганда, Бурунди, Эфиопия, Кения, Джибути. В миссии также участвуют с полицейскими подразделениями Нигерия, Гана и Сьерра-Леоне.