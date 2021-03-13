Сторонники президента Сальвадора Найиба Букеле победили на выборах в парламент

ГАВАНА, 13 марта. /ТАСС/. Консервативная партия "Новые идеи" (Nuevas Ideas), созданная в августе 2018 года Найибом Букеле, который в 2019 году был избран президентом страны, набрала большинство голосов на выборах в Законодательную ассамблею (однопалатный парламент) по итогам подсчета 100% бюллетеней. Соответствующие данные в пятницу опубликованы на сайте Верховного избирательного трибунала.

Политическая сила набрала на прошедших 28 февраля выборах по меньшей мере 1,51 млн голосов, что составляет около 58% от общего числа проголосовавших. Второе место занял правый Националистический республиканский союз (НРС) - 207 тыс. голосов (8%). Левый Фронт национального освобождения им. Фарабундо Марти получил поддержку около 7% избирателей занял третье место со 180 тыс. голосов. Отмечается, что явка на выборах составила 51%, в списки избирателей на момент начала голосования были внесены порядка 5,4 млн человек.

Несмотря на то, что детальная информация о распределении мест в Законодательной ассамблее будет опубликована позже, результаты волеизъявления граждан свидетельствуют о серьезном сокращении присутствия в парламенте представителей Националистического республиканского союза и Фронта национального освобождения им. Фарабундо Марти. Из 84 мест до прошедших выборов они занимали 37 и 23 соответственно. Эти политические силы оказывали ключевое влияние на политическую жизнь центральноамериканской страны с 80-х годов прошлого века.

Президент Сальвадора Найиб Букеле во время избирательной кампании заявлял, что рассчитывает на формирование конституционного большинства в парламенте (не менее 56 депутатов) партиями "Новые идеи" и "Большой альянс за национальное единство", от которой он баллотировался на президентских выборах, поскольку его политическая сила на тот момент еще не была зарегистрирована. Потенциальный союзник на настоящий момент набирает по меньшей мере 138 тыс. голосов избирателей (более 5%). В ряде регионов республики эти партии выдвинули общих кандидатов, которые набрали 228 тыс. голосов, что дополнительно обеспечило им поддержку еще около 9% проголосовавших.