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Политический кризис в Армении

Президент Армении проведет встречу с представителями двух парламентских фракций

На 13 марта также намечена встреча президента с премьер-министром Армении Николом Пашиняном

ЕРЕВАН, 13 марта. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян в субботу проведет встречу с руководителями двух парламентских фракций - провластной "Мой шаг" и оппозиционной "Просвещенная Армения". Об этом сообщила пресс-служба президента.

"В рамках инициативы президента Армена Саркисяна состоится встреча с руководителем парламентской фракции "Мой шаг" Лилит Макунц и лидером фракции "Просвещенная Армения" Эдмоном Марукяном", - говорится в сообщении пресс-службы.

На 13 марта также намечена встреча президента с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Ранее Саркисян пригласил премьер-министра, глав парламентских фракций и представителей оппозиционного объединения "Движения за спасение родины" встретиться для проведения консультаций по поиску путей выхода из кризиса.

Оппозиция заявила, что готова встретится только для обсуждения дорожной карты отставки Пашиняна.

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