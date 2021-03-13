Оппозиция ждет выхода Пашиняна из президентской резиденции после встречи с Саркисяном

ЕРЕВАН, 13 марта. /ТАСС/. Сторонники оппозиционного объединения "Движение за спасение родины" ждут выхода премьер-министра Армении Никола Пашиняна из президентской резиденции после встречи с президентом страны Арменом Саркисяном. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Участок проспекта Баграмяна, где находится резиденция, оцеплен полицией. У оцепления собралось несколько десятков протестующих. Акция проходит спокойно, без каких-либо инцидентов. Оппозиция намеревалась перекрыть подъезды к зданию администрации президента Армении, чтобы помешать Пашиняну приехать на встречу с Саркисяном, однако из-за полицейского оцепления ей это не удалось.

Ранее администрация президента сообщила, что на 13 марта запланирована встреча Саркисяна с главой кабмина, на которой будут обсуждаться пути выхода из кризиса.