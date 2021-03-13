{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Военные ДНР сообщили об уничтожении беспилотника Украины, направлявшего обстрелы

По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, украинская армия выпустила по поселку Луганское восемь мин калибром 120 мм

ДОНЕЦК, 13 марта. /ТАСС/. Военные Донецкой народной республики (ДНР) сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, который использовался для корректировки минометного огня по поселку Луганское, расположенному к югу от Донецка. Об этом заявил в субботу заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Во время обстрела поселка Луганское украинские боевики осуществляли корректировку огня 120-мм минометов с помощью беспилотника "Мэвик-2", который был уничтожен слаженными действиям подразделений противовоздушной обороны Народной милиции ДНР", - приводит слова Басурина Донецкое агентство новостей.

По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, украинские силовики обстреляли поселок Луганское в пятницу в 22:45 (время совпадает с московским). Украинская армия выпустила по населенному пункту восемь мин калибром 120 мм.

Теги
УкраинаКризис на Украине
Байден заявил, что США будут сотрудничать с Узбекистаном в установлении мира в Афганистане
Президент США отметил, что в Узбекистане за последние годы провели значительные реформы и его администрация намерена продолжать сотрудничество для "продолжения этого прогресса"
Читать полностью