Военные ДНР сообщили об уничтожении беспилотника Украины, направлявшего обстрелы

ДОНЕЦК, 13 марта. /ТАСС/. Военные Донецкой народной республики (ДНР) сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, который использовался для корректировки минометного огня по поселку Луганское, расположенному к югу от Донецка. Об этом заявил в субботу заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Во время обстрела поселка Луганское украинские боевики осуществляли корректировку огня 120-мм минометов с помощью беспилотника "Мэвик-2", который был уничтожен слаженными действиям подразделений противовоздушной обороны Народной милиции ДНР", - приводит слова Басурина Донецкое агентство новостей.

По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, украинские силовики обстреляли поселок Луганское в пятницу в 22:45 (время совпадает с московским). Украинская армия выпустила по населенному пункту восемь мин калибром 120 мм.