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В двух землях Германии пройдут выборы

Социологи прогнозируют победу правящим партиям

БЕРЛИН, 14 марта. /ТАСС/. Парламентские выборы пройдут в воскресенье в двух федеральных землях Германии - Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце. Согласно опросам, в обоих регионах правящие партии наберут меньше, чем пять лет назад, но не потеряют шансы сохранить коалиционное правительство в действующем составе.

По итогам этих выборов будет определен состав ландтагов - региональных парламентов, а также будут сформированы кабинеты министров обоих регионов.

Правительство Баден-Вюртемберга сейчас состоит из "зеленых" и Христианско-демократического союза (ХДС). Как подсчитали социологи, рейтинг "зеленых" в этом регионе сейчас примерно на два процентных пункта выше, чем на предыдущих выборах, а консерваторов, напротив, на 2два процентных пункта меньше. Обе политические силы, как ожидается, в сумме легко наберут более 50% и при желании сформируют кабинет министров.

Население Баден-Вюртемберга составляет 11,1 млн человек, крупные города - Штутгарт, Карлсруэ, Фрайбург.

В Рейнланд-Пфальце, где проживают около 4 млн человек, большинство в ландтаге имеет коалиция из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), либералов (СвПД) и "зеленых". ХДС, согласно прогнозам, проиграет три-четыре процентных пункта социал-демократам и рискует показать самый худший в своей истории результат в этой федеральной земле.

Избирательные участки откроются в 08:00 (10:00 мск), сразу после закрытия в 18:00 (20:00 мск) будут опубликованы первые данные экзитполов.

Влияние на федеральную политику

Региональная политика в Германии как правило не имеет прямого влияния на центральную. Но на этот раз результаты в любом случае будут восприниматься через призму приближающихся в сентябре выборов в Бундестаг, по итогам которых будут определены новое правительство и новый канцлер. Итоги каждого голосования в предвыборный год имеют большое символическое значение.

В обеих федеральных землях, как говорят опросы, потеряет голоса ХДС. Консерваторы совместно с партнерами из Христианско-социального союза сейчас тщетно пытаются без видимого ущерба выйти из коррупционного скандала, который разгорелся из-за нескольких депутатов от блока. Они, как предполагается, получали комиссионные в многотысячном размере со сделок по закупкам защитных масок. Из фракции в Бундестаге уже вышли три политика, но критика не прекращается.

Правительство ФРГ в последние месяцы сталкивается с недовольством со стороны населения из-за ситуации вокруг коронавируса. На представляющих ХДС Ангелу Меркель и министра здравоохранения Йенса Шпана возлагают ответственность и за затянувшийся карантинный режим, и за просчеты с прививочной кампанией. Результаты выборов в Рейнланд-Пфальце и Баден-Вюртемберге однозначно будут восприниматься как оценка деятельности христианских демократов именно на фоне такой остро-социальной темы, как пандемия.

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