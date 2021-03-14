Полицию Лондона раскритиковали за жестокость в ходе акции протеста против насилия

ЛОНДОН, 14 марта. /ТАСС/. Мэр Лондона Садик Хан и глава британского МВД Прити Пател подвергли полицию критике за действия, предпринятые во время состоявшейся в столице в субботу акции протеста против насилия в отношении женщин. На кадрах, показанных вещательной корпорацией Би-би-си и телеканалом Sky News, видно, как сотрудники полиции заламывают руки нескольким участницам акции, чтобы надеть на них наручники.

"Те сцены, которые имели место в парке Клэпем-коммон, недопустимы. Обеспечивать соблюдение принятых в связи с пандемией [коронавируса] законов - обязанность полиции, однако увиденные мною кадры ясно свидетельствуют, что действия полиции были как неоправданны, так и непропорциональны [угрозе]", - говорится в сообщении, размещенном на странице Хана в Twitter. Пател в свою очередь написала в Twitter, что запечатленные в ходе протестов сцены "вызывают огорчение", и потребовала от правоохранительных органов полного отчета об обстоятельствах произошедшего.

Поводом для проведения акции "Отвоюем эти улицы" в лондонском парке стало убийство 33-летней Сары Эверард, в котором подозревают сотрудника Скотленд-Ярда. Похищение и убийство женщины, которую в последний раз видели в окрестностях Клэпем-коммон, вызвало в Великобритании широкую полемику о безопасности городских улиц и необходимости борьбы с насилием в отношении женщин. К мероприятию, которое должно было проходить с соблюдением действующих в стране коронавирусных ограничений, днем присоединилась даже супруга британского принца Уильяма Кейт Миддлтон. Обстановка в парке накалилась вечером, когда полиция сообщила о том, что участники акции не соблюдают социальную дистанцию, и потребовала от них разойтись по домам, что вызвало недовольство демонстрантов.